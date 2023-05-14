Москвичам рассказали, как сохранить здоровье органов дыхания

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Сохранить здоровье органов дыхания поможет отказ от вредных привычек и соблюдением мер профилактики. Об этом в воскресенье, 14 мая, рассказал врач-пульмонолог, заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы имени Д. Д. Плетнева Максим Куценко.

— У нас есть специальные механизмы очищения воздуха и предотвращения попадания в легкие тех или иных частиц, микробов, вирусов и так далее. Насколько хорошо работают эти механизмы, зависит в том числе от нашего иммунитета — как общего, так и местного, — отметил специалист.

Опасность для здоровья легких, по словам Куценко, несут вредные привычки — курение и алкоголь. Поэтому очень важно соблюдать здоровый образ жизни, в том числе нормализовать сон и найти баланс между отдыхом и работой.

Помимо этого, врач советует тренировать дыхательные мышцы, чтобы они могли делать вдох соответствующей глубины для полноценного насыщения организма кислородом, передает официальный сайт мэра Москвы.

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