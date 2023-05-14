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Москвичам рассказали, как сохранить здоровье органов дыхания

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали, как сохранить здоровье органов дыхания
Фото: shutterstock

Сохранить здоровье органов дыхания поможет отказ от вредных привычек и соблюдением мер профилактики. Об этом в воскресенье, 14 мая, рассказал врач-пульмонолог, заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы имени Д. Д. Плетнева Максим Куценко.

— У нас есть специальные механизмы очищения воздуха и предотвращения попадания в легкие тех или иных частиц, микробов, вирусов и так далее. Насколько хорошо работают эти механизмы, зависит в том числе от нашего иммунитета — как общего, так и местного, — отметил специалист.

Опасность для здоровья легких, по словам Куценко, несут вредные привычки — курение и алкоголь. Поэтому очень важно соблюдать здоровый образ жизни, в том числе нормализовать сон и найти баланс между отдыхом и работой.

Помимо этого, врач советует тренировать дыхательные мышцы, чтобы они могли делать вдох соответствующей глубины для полноценного насыщения организма кислородом, передает официальный сайт мэра Москвы.

Существует четыре распространенных неинфекционных заболевания, которые наиболее часто приводят к летальному исходу среди населения России, сообщила директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ», главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина.

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