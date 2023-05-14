Москвичей пригласили на гастрономический фестиваль на ВДНХ

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Москва, площадь Промышленности Карта всех событий

На площади Промышленности на ВДНХ состоится фестиваль «РестоМаркет Фест». С 18 по 21 мая более 40 ресторанов представят свои концепции, а гости смогут познакомиться с кухней разных регионов России.

Также в рамках фестиваля откроется барная зона, где горожанам расскажут о культуре российского виноделия и пивоварения. На площадке «Сделано в Москве» москвичи смогут продегустировать продукты питания и приобрести товары для дома от отечественных производителей.

В пятницу, 19 мая, состоится презентация обновленного «Гастрономического путеводителя по ВДНХ». Он поможет гостям фестиваля легче сориентироваться на территории и выбрать подходящую локацию.

18 мая площадка будет открыта для посетителей с 15:00 до 22:00, с 19 по 21 мая — с 11:00 до 22:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

В этом году на ВДНХ откроются различные экспозиции и пешеходные маршруты, запланированы и сезонные мероприятия — в зеленом театре в теплое время года будут выступать артисты. Подробнее о развлекательной программе рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.