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В Госдуме предложили ввести запрет на продажу алкоголя в жилых домах после 23:00

Лейла Алиева
Общество
В Госдуме предложили ввести запрет на продажу алкоголя в жилых домах после 23:00
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Продажа алкоголя во дворах является социально острой проблемой, которую можно решить путем полного запрета торговли спиртными напитками в жилых домах после 23:00. Об этом в воскресенье, 14 мая, заявил депутат Госдумы и глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

— Алкоголь во дворах, тем более в ночное время суток, — социально острая проблема. Убрать шум, визг, гам, криминогенный фактор можно следующим путем: необходимо полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах, спальных массивах, в многоквартирных домах после 23:00, — отметил он.

По словам Хамзаева, в части закона о продаже алкоголя необходимо внести дополнительные корректировки, депутаты будут добиваться изменений в законодательстве, передает РИА Новости.

6 мая сообщалось, что Министерство здравоохранения России рассматривает возможность введения запрета на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00 часов. Такая инициатива предложена из-за превышения запланированных показателей по продаже спиртного и сигарет на душу населения.

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