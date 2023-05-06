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Приметы и советы

Минздрав: В России могут запретить продавать алкоголь с 20:00 до 11:00 часов

Юлия Курганова
Общество
Минздрав: В России могут запретить продавать алкоголь с 20:00 до 11:00 часов
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Министерство здравоохранения России рассматривает возможность ввести запрет на продажу крепкого алкоголя с 20:00 часов до 11:00 часов. Об этом в субботу, 6 мая, сообщило РИА Новости со ссылкой на отчет ведомства.

Также Минздрав рассматривает возможность увеличения минимального возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года. Это связано с превышением запланированных показателей по продаже спиртного и сигарет на душу населения.

Перед министерством стоят задачи по формированию здорового образа жизни и системным антитабачным и антиалкогольным мерам.

Кроме того, среди мер обозначен запрет рекламы крепкого алкоголя, запрет демонстрации товарных знаков спиртного в музыкальных клипах и кино, передает агентство.

4 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе ввели запрет на розничную продажу спиртных напитков, за исключением пива, сидра и медовухи. Он продлится с 5 мая по 3 августа.

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