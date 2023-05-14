Наехавший на препятствие на Варшавском шоссе водитель автомобиля погиб
Водитель автомобиля, который наехал на препятствие на Варшавском шоссе, скончался. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 14 мая, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, в автомобиле находились два пассажира, которых госпитализировали с различными травмами.
— Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП и обеспечивает принятие законного процессуального решения, — заключила Нефедова.
ДТП, о котором идет речь, произошло утром в этот же день. Водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие в районе дома 128. Съезд на дублер в сторону области был полностью перекрыт.