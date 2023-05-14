Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автомобиль наехал на препятствие на Варшавском шоссе

Лейла Алиева
Происшествия
Автомобиль наехал на препятствие на Варшавском шоссе
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Варшавское шоссе, 128к1 Карта всех событий

Водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на Варшавском шоссе. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел в районе дома 128. В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

Автомобиль наехал на препятствие на Варшавском шоссе Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Съезд на дублер в сторону области полностью перекрыт, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло в ночь на 11 мая на 15-м километре МКАД. Дептранс также опубликовал видео с моментом столкновения. На кадрах видно, как один грузовик врезается в другой, стоящий посреди дороги. Сразу после удара один из автомобилей вынесло на обочину.

Позднее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что оба водителя грузовиков пострадали при столкновении. Они были госпитализированы.

Москва ДТП Дороги
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте