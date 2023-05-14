Автомобиль наехал на препятствие на Варшавском шоссе

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Москва, Варшавское шоссе, 128к1 Карта всех событий

Водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на Варшавском шоссе. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел в районе дома 128. В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Съезд на дублер в сторону области полностью перекрыт, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло в ночь на 11 мая на 15-м километре МКАД. Дептранс также опубликовал видео с моментом столкновения. На кадрах видно, как один грузовик врезается в другой, стоящий посреди дороги. Сразу после удара один из автомобилей вынесло на обочину.

Позднее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что оба водителя грузовиков пострадали при столкновении. Они были госпитализированы.