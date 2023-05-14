Названы благоприятные даты для свадебных церемоний летом 2023 года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Звезда «Битвы экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, в какие даты лучше проводить церемонии бракосочетания этим летом, чтобы союз был долгим и гармоничным.

Одной из самых лучших дат в этом году будет 03.06.23.

— Тройки и шестерки в нумерологии являются очень благоприятными цифрами. Так, например, тройка символизирует активность, баланс и удачу, а шестерка находится под управлением планеты Венеры, которая традиционно отвечает за чувственную сторону нашей жизни, — пояснила экстрасенс.

Еще одна популярная дата — 23.06.23. По словам Кажетты, зеркальные даты имеют особую энергетику. Пара, заключившая брак в этот день, ощутит всю гамму острых эмоций в союзе. При этом партнеры будут сильно привязаны друг к другу до конца жизни.

Также подходящей датой является 07.07.23. Стоит обратить внимание, что числа в году также образуют в сумме семерку: 2 + 0 + 2 + 3 = 7. Три семерки отвечают за мудрость, удачу и открытие истины.

Другими особенными датами могут стать праздники, посвященные влюбленным и семейным людям, в том числе даты 06.07.2023 (День поцелуев) и 08.07.2023 (День семьи), передает StarHit.

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