Как выбрать свадебное платье

кадр из фильма «Зачарованная», 2007 год

В столице открылся сезон свадеб. Вместе с экспертом по стилю Натали Богдановой «Вечерняя Москва» разобралась в самых модных трендах свадебной моды.

Тренды в свадебной моде меняются не так быстро, как в повседневной. Одни платья сохраняют актуальность десятилетиями, другие — так и остаются на страницах модных журналов. Обычно «на бумаге» застывают слишком оригинальные конструкции, поскольку мода в целом уже некоторое время назад взяла курс на комфорт и экологичность.

Подбирая наряд к свадьбе, главное — не переборщить, не надеть «все и сразу». Кроме того, подбирая наряд и аксессуары, невесты зачастую «промахиваются» с обувью. Например, надевают туфли в цвет платья. Это уже совсем не модно. Гораздо современнее смотрятся простые лодочки телесного цвета, лучше матовые, чем глянцевые. Это могут быть и босоножки. Такая обувь великолепно удлиняет ногу и стройнит силуэт.

В фасонах платьев сейчас твердо укоренился тренд на обнаженные плечи или одно плечо. Также в моде кружевные элементы и высокие разрезы на юбке. Но повторюсь: хороший вкус — это умеренность. Поэтому — либо декольте, либо разрез. Очень эффектно смотрятся тонкие бретельки и портупеи — ультрамодный аксессуар, состоящий из нескольких кожаных ремешков, переплетенных вокруг тела и завершающихся красивым поясом на талии.

Однако такая оригинальная деталь подойдет только худощавым барышням. Полненьким стоит сделать акцент на область шеи и плеч, а талию подчеркнуть тонким поясом.

В греческом стиле

Мода на платья в греческом стиле возвращается. Ниспадающие, свободные складки, высокая талия и открытый верх — лучший выбор для девушек корпулентного телосложения.

Все время разное

Платья, которые дополняются верхними длинными юбками, пышными шлейфами, воротниками и съемными рукавами, — находка для невесты. Снимаешь один аксессуар — и наряд кардинально другой. Очень модно, и без хлопотных переодеваний.

Закружили в вальсе

Кружевные детали, аксессуары — хит сезона. Не бойтесь переборщить, такие элементы добавят утонченности вашему наряду.

Серьги как люстры

Красивое декольтированное платье не забудьте подчеркнуть высокой прической и объемными серьгами с нитками бисера, самоцветов или жемчуга.

Вспомним классику

В новом сезоне свою актуальность сохраняют и классические платья А-силуэта (приталенный с расклешенной юбкой). Такие модели — самые универсальные и хорошо смотрятся практически на любой фигуре.

Съемные рукава

Рукава в свадебном платье — объемные, из прозрачных тканей — стали самостоятельной деталью, своеобразной удобной заменой перчаткам и митенкам. Но если перчатки при гостях снимать не очень прилично, то рукава — вполне допускается.

Добавим мятного

Традиционные пудровые оттенки — это все оттенки цвета нашей кожи — от нежно-розового до кофе с молоком — считаются супермодными. Обратите внимание также на лиловый, лавандовый, дынный (да, и такой тоже есть!), мятный и нежно-голубой.

Если без фаты никак

Вариант фаты — коротенький кусок муслина или органзы, едва прикрывающий шею, — такой фасон предлагают подиумы в 2023 году.

Приоденем жениха

Пиджак-смокинг ненадолго впал в немилость у модельеров — из-за излишней строгости. Сегодня дизайнеры предлагают разные вариации смокинга, которые необязательно носить с черной бабочкой: ее можно заменить на галстук любого цвета.

Все оттенки белого

Кипенно-белые наряды уже устарели. На подиумах царят «сложные» варианты белого — молочный, кремовый, экрю (бледно-серый), айвори (с желтоватым оттенком).

Цветов, и побольше

Цветочная тема «перекочевала» в аксессуары. В прошлом году был в моде цветочный рисунок, сегодня бутоны стали самостоятельным элементом. Брошь в виде цветка можно приколоть на грудь, на пояс, к прическе. Причем таких брошек может быть несколько.

Декольте возвращается

Несколько сезонов подряд в моде был тренд на тотальную скромность — никаких вырезов, украшательств. В этом году все наоборот — глубокое декольте с затейливой отделкой — кружевом ручной работы, например, будет очень даже уместным.

Почувствуй себя королевой

Традиционный головной убор невесты — фата — сегодня принимает оригинальные формы. Вместо фаты волосы украшаем ободком, например, расшитым жемчужинами, или — короной оригинального дизайна. Корона — писк моды в наряде невесты

Воздушная пышность

Пышные «воздушные» юбки в пол по-прежнему актуальны. В новом сезоне многие дизайнеры включили такую модель в свои коллекции. Лучше всего пышная юбка сочетается с объемными рукавами и богато декорированным корсетным лифом.