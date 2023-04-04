Астролог Богданова рассказала, какие три знака зодиака весной могут пойти под венец

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Астролог Ирина Богданова назвала три знака зодиака, которые сыграют свадьбу до конца весны 2023 года. Они будут счастливы в браке.

Тельцы знают, чего хотят от жизни и от отношений. А потому они не будут долго думать, решаясь узаконить союз. Тельцы, которые уже нашли свою вторую половинку, смогут пойти под венец уже к концу весны 2023 года. Но это касается лишь тех пар, у которых в отношениях все стабильно. Астролог предупредил, что не все так просто. Именно Тельцы должны сделать первый шаг, проявив инициативу, иначе счастье может убежать.

— Встретив любовь всей жизни, смело заводите разговор о совместном будущем. Если вы вместе еще недолго, то есть смысл лучше узнать друг друга. Отправляйтесь вдвоем в путешествие и наслаждайтесь приятным обществом, — посоветовала Богданова.

Для Близнецов остаток весны будет одним из самых счастливых периодов в жизни. В амурных делах все будет прекрасно, причем у всех представителей этого знака. Свободные Близнецы смогут обзавестись несколькими интересными поклонниками, а кому-то даже посчастливится встретить свою судьбу. Они поймут это за считанные секунды.

Близнецы, которые уже нашли свою половинку, могут задуматься о свадьбе. Весной их ждет предложение руки и сердца или переезд к любимому. Семейным представителям знака повезет не меньше. Они насладятся гармонией в отношениях с партнером. Хорошее время для планирования пополнения в семье.

Скорпионов апрель и май порадуют приятными событиями. Партнер будет баловать их комплиментами и подарками. Кого-то даже ждет предложение руки и сердца со скорой свадьбой. Но представителям этого знака не стоит проявлять инициативу в этом вопросе. Пусть это будет решением избранника, так как излишнее давление нарушит гармонию союза, сообщается на портале Rsute.ru.

Астролог Тамара Глоба уверена, что в 2024 году у представителей одного знака зодиака начнется полоса невероятного успеха. В течение целых двух лет эти люди будут буквально грести деньги лопатой.