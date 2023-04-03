Астролог Глоба рассказала, какой знак зодиака ждут два года богатства

Фото: YouTube / Надежда Стрелец

Астролог Тамара Глоба уверена, что в 2024 году у представителей одного знака зодиака начнется полоса невероятного успеха. В течение целых двух лет эти люди будут буквально грести деньги лопатой.

Речь идет о Скорпионах. Именно рожденные под этим знаком люди столкнутся с продолжительным успехом, они будут богатеть до 2026 года, убеждена астролог.

Однако Глоба предупреждает, что им не стоит бездумно тратить свои деньги, ведь успех рано или поздно кончится. Скорпионам необходимо будет подойти к капиталу с умом, если они хотят сохранить его, передает Teleprogramma.pro.

Исследование сервиса для знакомств «Мамба» показало, что более 60 процентов россиян интересуются знаком зодиака потенциального партнера при знакомстве.

Особенно эта информация интересует девушек. Однако и мужчины склонны сверяться с гороскопом: знак зодиака партнерши узнают 50 процентов опрошенных. В большинстве случаев интерес вызван целью знакомства.

23 марта на астрологической карте мира произошло эпохальное событие: планета Плутон, которая отвечает за судьбы людей и целых поколений, после 15-летнего пребывания в знаке Козерога меняет свою обитель и переходит в знак Водолея. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему этот транзит считается таким важным.