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Онколог Вахабова рассказала, кто больше других рискует заболеть раком 

Лейла Алиева
Общество
Онколог Вахабова рассказала, кто больше других рискует заболеть раком 
Фото: Pixabay

Среди подверженных риску развития онкологических заболеваний можно выделить три группы. Об этом рассказала врач-онколог Юлия Вахабова.

— В первую очередь это пожилые люди. Раковые опухоли образуются из клеток нашего собственного организма, в которых происходят мутации на уровне ДНК. Каждый день у нас образуются миллионы таких клеток, но наш иммунитет активно борется с ними, — рассказала она.

С возрастом иммунитет ослабевает, и человек становится более уязвимым для онкологии. Поэтому после 50 лет важно особо следить за своим здоровьем.

Ко второй группе специалист отнесла тех, кто злоупотребляет курением. Табачный дым отрицательно влияет на организм в целом, поэтому у курильщиков риск развития рака легких повышается в семь раз.

Еще одна группа — люди с генетической предрасположенностью к онкологическим заболеваниям, добавила Вахабова в беседе с «Российской газетой».

Некоторые симптомы рака могут быть связаны с другими заболеваниями, однако при их появлении все равно необходимо срочно обратиться к врачу, рассказал врач-онколог Иван Карасев. По его словам, есть шесть симптомов, которые могут указывать на развитие онкологии. Первым из них является постоянная боль в определенном месте, отметил врач.

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