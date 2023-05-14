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СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в результате пожара в Мытищах

Лейла Алиева
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в результате пожара в Мытищах
Фото: СК РФ

По факту гибели трехлетнего ребенка в результате пожара в Мытищах возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в воскресенье, 14 мая.

По ее словам, накануне вечером в квартире жилого дома в подмосковных Мытищах произошло замыкание электропроводки, что привело к пожару. Спасателям удалось вытащить из горящего помещения супружескую пару и их внуков. Пострадавшие были госпитализированы, однако младшая внучка скончалась в машине скорой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Согласно предварительным данным, причиной смерти ребенка стало отравление угарным газом.

11 мая в квартире жилого дома в Раменском взорвалась газовоздушная смесь, что привело к пожару. В результате произошедшего хозяин квартиры погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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