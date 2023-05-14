Тело пропавшего россиянина обнаружили на Пхукете

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Тело россиянина, который пропал утром 12 мая в море у мыса Промтхеп на таиландском острове Пхукет, было обнаружено в воскресенье, 14 мая. Погибшего Юрия Смояна опознали его друзья. Об этом сообщает портал The Phuket News.

12 мая стало известно, что группу российских туристов из четырех мужчин на Пхукете в прибрежной зоне районе Равай смыло волной со скалы в море. Трое из них смогли выбраться на берег, при этом одного из них спасателям пришлось доставить в больницу из-за травм, полученных при падении.

Оставшийся 32-летний Юрий Смоян был признан пропавшим без вести. Для поиска российского туриста привлекли спасательную группу, добровольцев и частные квадрокоптеры с камерами видеонаблюдения.

14 мая тело Смояна обнаружили рыбаки, которые вызвали спасателей. В свою очередь специалисты доставили тело мужчины на сушу, где было проведено его опознание в присутствии полиции и официальных лиц, передает The Phuket News.

В конце прошлого года на острове Пхукет было найдено тело туристки из России, которая пропала 20 октября. По словам генкосула РФ в городе Пхукет Владимира Соснова, тело россиянки обнаружили примерно в километре от места, где она могла войти в воду и где на берегу остались ее личные вещи.