Невролог Евдокимов назвал заболевания, симптомами которых могут быть головные боли

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В большинстве случаев головные боли связаны со стрессами или мигренями. Однако иногда головная боль может быть симптомом сопутствующего заболевания — в том числе рака. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-невролог, остеопат Александр Евдокимов.

По его словам, наиболее часто причиной этих неприятных ощущений является головная боль напряжения.

— В современном мире много стрессов, переживаний. Разные вредные факторы тоже оказывают влияние на здоровье — в результате появляется головная боль напряжения. Она связана с состоянием шейного отдела позвоночника и эмоциональным состоянием (например, малоподвижностью). Чаще всего проблема реализуется через нарушения кровотока, оттока венозной крови от головы, — объяснил эксперт.

В таких случаях головная боль может возникать лишь периодически, нередко — ближе к концу рабочего дня. Также подобная боль возможна после сна: если человек ложится спать с зажатыми мышцами, во сне они сдавливаются еще больше. В качестве лечения при головных болях напряжения, в частности, могут применяться остеопатия и массаж, отметил эксперт.

Нередко причиной головной боли становится мигрень, заметил врач.

— Есть второй вариант, довольно распространенный — мигрени, к ним более склонны женщины. Боли могут быть быть эпизодическими, приступообразными. Мигрени намного хуже лечатся. Боли могут появляться из-за пищи, поэтому некоторые продукты при мигренях запрещают. Приступы могут провоцировать свет или звук. Может даже не быть видимой причины, — рассказал специалист.

При мигренях побирается отдельное лечение, подчеркнул невролог. Это могут быть и препараты, и остеопатия, и рекомендации по образу жизни по образу жизни и питанию — особенно, если выявлена связь с заболеванием.

Причиной головной боли может быть механическое воздействие, отметил специалист.

— Бывает, что боли появляются после того, как человек падает и ударяется головой. В этом случае нужно обследование, так как некоторые нарушения могут появляться спустя время, — предупредил врач.

По словам Евдокимова, головные боли встречаются и как симптом сторонних заболеваний. Например, это могут быть эндокринологические нарушения или проблемы желудочно-кишечного тракта.

Головные боли бывают связаны и с тяжелыми заболеваниями — например, с онкологией, заметил врач.

— Боль при онкологии особенно опасна: симптомы могут нарастать постепенно. Человек даже необязательно стразу видит проблему, просто обезболивающие лекарства с каждым разом помогают все меньше. Когда появляются очевидные симптомы, как правило, помочь уже невозможно. Если симптомы нарастают, надо обследоваться у врача, поскольку на начальных этапах все может кончиться благоприятно, — заключил собеседник «ВМ».