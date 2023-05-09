От боли в шее до гайморита: какие неожиданные симптомы могут вызывать болезни зубов и полости рта

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Далеко не все заболевания, связанные с зубочелюстной системой, проявляются в виде симптомов, касающихся исключительно полости рта и расположенных в ней зубов и десен. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-стоматолог Владимир Лосев.

Существует ряд заболеваний, которые проявляются в виде симптомов, казалось бы, никак не связаны с полостью рта, сообщил медик. Так, пациенты могут сталкиваться:

с шумами и щелчками в ушах;

мигренями;

сильными головными болями, особенно в области висков или затылка;

болями в шее;

плохим качеством сна;

храпом;

бруксизмом (ночным скрежетанием зубами);

болями в позвоночнике;

даже хроническим гайморитом (воспалением носовых пазух).

— Все эти симптомы могут свидетельствовать о нарушениях зубочелюстной системы, связанных с неправильным прикусом и проблемами с височно-нижнечелюстным суставом (ВНЧС), — подчеркнул Лосев.

По его словам, бывает так, что человек делает обследование за обследованием, обходит много врачей таких, как отоларинголог, невролог, ортопед, мануальный терапевт, и никто из специалистов не может поставить правильный диагноз, так как не видит нарушений в своей области.

— Однако хороший специалист может догадаться, что все дело в неправильном прикусе, который не был своевременно диагностирован и проявляется вышеназванными симптомами, и направить пациента к стоматологу, — считает врач.

Для того чтобы выявить неправильный прикус, недостаточно одного только осмотра, проводится ряд исследований таких, как миография, аксиография и др. Делается комплексная диагностика, и после установки диагноза назначается лечение в соответствии с нейромышечной гнатологической концепцией, объяснил стоматолог.

— Как правило, нарушение прикуса на фоне проблем с височно-нижнечелюстным суставом (ВНЧС) возникает из-за перегрузки сустава, вследствие его неправильного положения, в результате чего возникают все вышеперечисленные симптомы (щелчки, шум в ушах, головные боли и т. д.). Также пациент может столкнуться с болевым синдромом и даже ограничением подвижности сустава. В таких случаях врач может назначить противовоспалительные и обезболивающие препараты, а также физиотерапевтические процедуры, такие как ультразвуковая терапия, электрическая стимуляция и массаж, — рассказал Лосев.

Если же проблема с ВНЧС вызвана несоответствием зубных дуг, может понадобиться коррекция прикуса, которая выполняется с помощью ортодонтического лечения. Для лечения применяются капы, брекеты, прозрачные инвизибл-элайнеры. В очень сложных случаях пациенту рекомендуется хирургическое лечение — артроскопия или реконструктивная хирургия, предупредил специалист.

При этом необходимо понимать, что любой случай уникален и требует индивидуального подхода к терапии. Выбор метода лечения делается на основе комплексной диагностики пациента, включающей множество современных исследований, которые проводятся на точном оборудовании с использованием новейших компьютерных технологий, заключил стоматолог.