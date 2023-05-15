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Приметы и советы

Как выбрать квас в магазине и на что обращать внимание в первую очередь

Рената Лебедева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Как выбрать квас в магазине и на что обращать внимание в первую очередь
Фото: shutterstock

По данным аналитического центра, спрос на квас растет второй год подряд и этим летом может побить все рекорды. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно выбрать напиток в магазине и на что обращать внимание в первую очередь.

Так, по словам фермера Ивана Слободянюка, сейчас на полках магазинов продается много искусственного кваса с большим количеством консервантов. Как правило, самый натуральный вариант хранится в холодильнике, а его срок годности не превышает двух дней, если речь идет о нефильтрованном неосветленном.

— В составе хорошего кваса должны быть только дрожжи, вода, ржаная мука, сахар, солод. Никаких эмульгаторов и добавок, — отмечает он.

Напиток лучше приобретать в темной пластиковой таре, чтобы через нее он не поддавался негативному воздействию солнечных лучей.

— Конечно, лучше всего покупать разливной квас. Его для многих точек предоставляют локальные производители, которые дорожат качеством. Однако при покупке такого кваса лучше попросить сертификаты качества и обязательно ознакомиться с этикеткой, — добавил эксперт.

Важным фактором является и то, насколько сильно пенится квас — у натурального продукта пузырьки пены крупные и держатся чуть дольше, чем у напитка с добавлением различных консервантов.

ФАКТ

Основу для кваса часто используют в косметических целях — для ухода за волосами и кожей, в качестве пены для ванн. А до появления современной медицины этот напиток использовали как лекарство

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