Россиянам значительно упростят получение льгот на оплату ЖКУ

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Россиянам значительно упростят процесс получения субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

— Наша ключевая совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов. Сейчас в этом вопросе возникают проблемы, — заявил он.

Комитет ГД в своих рекомендациях Кабмину предложил также снизить по всей стране максимальный порог расходов на ЖКХ в общем доходе семьи до 15 процентов. На сегодняшний день порог составляет 22 процента, передают «Известия».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что при подготовке к новому отопительному сезону специалисты проведут в городе гидравлические и температурные испытания.

В столице ежегодно в период с мая по конец августа отключают горячую воду для проведения профилактических работ. На портале mos.ru недавно был опубликован график отключения горячей воды. Подобная мера является технической необходимостью для подготовки соответствующих коммуникаций к отопительному сезону. Длительность отключений обычно составляет не более 10 дней.