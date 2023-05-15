Тело женщины обнаружили при тушении пожара в жилом комплексе в центре Москвы

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Москва, Большая Почтовая улица, 18/20к18А Карта всех событий

Пожар произошел в квартире жилого комплекса на Большой Почтовой улице. При тушении возгорания было найдено тело женщины. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 15 мая, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В настоящее время рассматриваются различные версии, в том числе поджог. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, — рассказала она.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Прокуратуры г. Москвы

По словам собеседницы «ВМ», тело погибшей 1986 года рождения было обнаружено на кровати. Сейчас работу правоохранительных органов и специальных служб координирует Басманный межрайонный прокурор Аркадий Швецов.

Источник «ВМ» в экстренных службах города сообщил, что площадь возгорания достигала трех квадратных метров, а тело погибшей обнаружили в очаге возгорания.

Накануне крупный пожар произошел в покрасочном цехе предприятия в городе Тольятти Самарской области. Пострадавших при пожаре нет, из здания было эвакуировано 15 человек.