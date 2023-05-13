Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Крупный пожар площадью 6000 «квадратов» произошел в покрасочном цехе в Тольятти

Евгений Белоусов
Происшествия
Крупный пожар площадью 6000 «квадратов» произошел в покрасочном цехе в Тольятти
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Крупный пожар начался в покрасочном цехе предприятия в городе Тольятти Самарской области. Об этом в субботу, 13 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова — пожар №3, происходит открытое горение цеха, площадь пожара шесть тысяч квадратных метров, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших при пожаре нет, из здания было эвакуировано 15 человек. К тушению пожара привлечено 104 человека и 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд.

Telegram-канал МЧС также опубликовал видео с места пришествия. На кадрах видно, как пожарные тушат охваченное огнем здание.

Видео: Telegram / МЧС России

Другой пожар произошел в Москве в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Коминтерна в Раменском. В результате возгорания погиб человек. Расследование уголовного дела и выяснение всех обстоятельств произошедшего контролирует городская прокуратура.

В столичном районе Коптево Северного административного округа произошло возгорание мусора. Инцидент случился по адресу улица Клары Цеткин, дом № 22а. Возгорание произошло на открытом пространстве на площади 10 квадратных метров.

Самарская область Россия Пожары
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте