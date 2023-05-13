Крупный пожар площадью 6000 «квадратов» произошел в покрасочном цехе в Тольятти

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Крупный пожар начался в покрасочном цехе предприятия в городе Тольятти Самарской области. Об этом в субботу, 13 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова — пожар №3, происходит открытое горение цеха, площадь пожара шесть тысяч квадратных метров, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших при пожаре нет, из здания было эвакуировано 15 человек. К тушению пожара привлечено 104 человека и 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд.

Telegram-канал МЧС также опубликовал видео с места пришествия. На кадрах видно, как пожарные тушат охваченное огнем здание.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / МЧС России

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