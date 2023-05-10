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Возгорание мусора произошло в районе Коптево

Евгений Силаев
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Возгорание мусора произошло в районе Коптево
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Клары Цеткин, 22А Карта всех событий

В столичном районе Коптево Северного административного округа (САО) произошло возгорание мусора. Об этом в среду, 10 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент случился по адресу улица Клары Цеткин, дом 22а. Возгорание произошло на открытом пространстве на площади 10 квадратных метров.

По словам собеседника «ВМ», в настоящий момент огонь уже потушен.

Другой пожар произошло 9 мая в районе Зюзино. В здании, расположенном по адресу улица Херсонская, дом № 7, произошло возгорание в одной из квартир на втором этаже. Жителей постройки эвакуировали.

10 мая на северо-востоке столицы произошел пожар в квартире жилого дома. Площадь огня составила 20 квадратных метров. В ходе тушения удалось спасти троих местных жителей.

Пожары Район Зюзино Северный административный округ (САО) Мусор
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