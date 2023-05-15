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«Ужас, позор!»: Гоша Куценко рассказал о неудавшихся съемках с Брэдом Питтом

Лейла Алиева
Общество
«Ужас, позор!»: Гоша Куценко рассказал о неудавшихся съемках с Брэдом Питтом
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Актер Гоша Куценко рассказал о неудавшихся съемках с американским коллегой Брэдом Питтом. Российской знаменитости предложили в 2013 году роль в фильме про зомби «Война миров Z».

По словам Куценко, съемки должны были проходить все лето в Лондоне, однако когда актер получил сценарий, он не понял ни слова. Несмотря на это Куценко решил попытаться осилить текст во время отпуска на Бали.

— И в итоге я просто забыл, неделю наслаждался отдыхом, как идиот, а потом мне звонят и говорят «Брэд Питт хочет поговорить с тобой по прямой связи, они посмотрели твою картину, ты им подходишь», — рассказал актер.

При этом, какую именно роль Куценко должен был сыграть, он решил узнать уже на Бали. Оказалось, что сняться ему предлагали в роли онкобольного русского. Несмотря ни на что, Куценко все же устроили встречу с Питтом по видеосвязи.

— Нас соединили по видео, он говорит — Гоша, шикарно играешь. Прочитай текст. Я, когда увидел его, думаю: ужас, позор! — заключил актер на YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой.

В октябре прошлого года Гоша Куценко появился на премьере фильма режиссера Натальи Назаровой «Плакать нельзя» с беременной спутницей. Вначале артист в одиночку позировал для фотографов, а потом присоединился к женщине, которую демонстративно обнимал и поглаживал по заметно выдающемуся животу.

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