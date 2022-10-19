Гошу Куценко заметили с беременной спутницей на премьере фильма

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известный российский актер Гоша Куценко появился на премьере фильма режиссера Натальи Назаровой «Плакать нельзя» с беременной спутницей.

Вначале артист в одиночку позировал для фотографов, а затем присоединился к женщине, которую демонстративно обнимал и поглаживал по заметно выдающемуся животу. При этом Куценко был одет в футболку с надписью: «Ща все будет! Папа в форме!», передает KP.ru.

Известно, что Куценко с 2012 года женат на актрисе Ирине Скриниченко, с которой начал встречаться еще в 2002 году. Пара воспитывает двоих дочерей. Еще несколько месяцев назад артист признавался, что хотел бы больше внимания уделять детям. Он также раскрыл свой секрет счастливых семейных отношений.

Недавно стало известно, что российская топ-модель Наталья Водянова готовится к рождению шестого ребенка. Прибавление в семействе 40-летней модели и французского бизнесмена Антуана Арно ожидается зимой. Многодетная мама плохо себя чувствует, из-за чего впервые пропустила Неделю моды в Париже.

А до этого свою беременность рассекретила телеведущая и певица Ольга Орлова. Она выложила видео, на котором виден ее округлившийся живот.