«Хочу снимать свое кино»: Гоша Куценко задумался о смене профессии

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Популярный российский актер Гоша Куценко, которому 20 мая исполнилось 55 лет, рассказал о планах на будущее, отметив, что хотел бы попробовать свои силы в качестве режиссера.

— Многие амбиции в кино удовлетворились, сейчас я уже думаю не только границами съемочной площадки, но и границами закадровыми. Хочу снимать свое кино. С молодыми и талантливыми про молодых. Кино — дело молодое! — отметил артист.

После того как в пандемию актеру приходилось играть на сцене театра Моссовета перед полупустым залом, он стал привыкать к менее интенсивному рабочему темпу и стал более тщательно относиться к предложениям о работе.

По словам Гуценко, работа исключительно из-за денег «не может принести ни удовольствия, ни пользы миру».

При этом он пока не планирует окончательно отказываться от актерской профессии и откликается на предложения, которые его «цепляют». Однако в настоящее время артист по-настоящему увлекся музыкальной деятельностью, называя ее своим хобби. Также Куценко признался, что хотел бы больше внимания уделять дочерям, которых он воспитывает с моделью Ириной Скриниченко. Актер раскрыл свой секрет счастливых семейных отношений.

— Жизнь — синусоида, в которой неизбежны взлеты и падения, поэтому и кризисы, конечно, бывают. С женой, как и с детьми — нужно уметь говорить и слушать! — цитирует Куценко StarHit.ru.

Ранее актер признавался, что с возрастом ему стало сложнее договориться с самим собой, он стал четче видеть свои недостатки и окружающих людей. Куценко отметил, что у него есть отрицательные черты характера: иногда он обижает и оскорбляет людей.