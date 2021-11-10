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«Я себя не уважаю»: Гоша Куценко назвал свои негативные черты характера

Ирина Игнатенко

Общество
«Я себя не уважаю»: Гоша Куценко назвал свои негативные черты характера
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актер Гоша Куценко в интервью argumenti.ru рассказал, что любит размышлять о жизни и из него мог бы выйти неплохой философ.

— Люблю думать о смысле жизни, о своих поступках, о людях. Например, задумываюсь о своей роли в кинематографе, — отметил он.

По словам актера, он устал от агрессивного кино и предпочитает комедии. Он отметил, что ему очень понравились съемки в картине «Дикари». По словам Куценко, в этом фильме много солнца, юмора, человеческого тепла.

Актер добавил, что с возрастом ему стало сложнее договориться с самим собой, он стал четче видеть свои недостатки и окружающих людей. Куценко отметил, что у него есть отрицательные черты характера.

— Бывает, что обижаю, оскорбляю людей. Это форма агрессии. А я себя не уважаю за агрессию. Конечно, она бывает справедливой, но грубость всегда к тебе возвращается! В любой форме. А это усложняет жизнь, — пояснил он.

Ранее Куценко рассказал, какое место музыка занимает в его жизни. Куценко отметил, что у него есть собственная музыкальная группа. Они играют музыку в разном стиле: рок, рэп, электроника, хип-хоп.

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