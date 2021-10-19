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Актер Гоша Куценко рассказал, какую роль в его жизни играет музыка

Ирина Игнатенко

Общество
Актер Гоша Куценко рассказал, какую роль в его жизни играет музыка
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актер Гоша Куценко рассказал о том, какую роль в его жизни играет музыка.

— Иногда я себе говорю: «А может тебе Гоша оставить это кино? Займись серьезно музыкой». А потом понимаю, что певец я не очень. В музыке я ищу себя. Для меня музыка – способ самовыражения, — пояснил он в комментарии argumenti.ru.

Куценко рассказал, что у него есть собственная музыкальная группа. Они играют музыку в разном стиле– рок, рэп, электронику, хип-хоп.

Актер отметил, что ему не всегда нравится его песенное творчество, но есть песни, которые выворачивают душу. В частности, он отметил композицию «Капли», записанную в дуэте с певицей Елкой, а также песню «Волны», посвященную жене Ирине.

Куценко уточнил, что у него нет специального музыкального образования, но он продолжает пробовать себя в музыкальной сфере, учиться чему-то новому.

— Музыку я оставлю себе на старость. Вот уйду на пенсию, стану никому не нужен и буду играть в маленьком провинциальном ресторане, — заявил он.

Ранее Куценко высказался о театральном дебюте Бузовой.

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