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«Кому цветы, а кому помидоры»: Куценко высказался о театральном дебюте Бузовой

Василий Плиткин

Развлечения
«Кому цветы, а кому помидоры»: Куценко высказался о театральном дебюте Бузовой
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Актер Гоша Куценко в интервью «Вечерней Москве» оценил дебют певицы Ольги Бузовой во МХАТе имени Горького и заявил о желании сыграть с ней на одной сцене.

— Я не думаю, что именно в том проекте я бы мог сыграть с Ольгой Бузовой. А так, почему бы и нет. Сцена — экспериментальная территория, и нормально, когда люди хотят попробовать себя, — сказал Куценко.

Собеседник «ВМ» привел в пример политику, куда приходят абсолютно разные люди. В театральной сфере, по его словам, точно так же.

— И что-то из этого выйдет. А что именно, уже пусть решает зритель: кто должен получать цветы, а кто помидоры, — добавил актер

Ранее на телеканале ТНТ вышел сериал «#ЯЖОТЕЦ» с Гошей Куценко в главной роли. В центре сюжета 44-летний Михаил Гречихин, который вместе с сыном ведет блог с распаковками детских игрушек, но после развода с женой становится воскресным папой и начинает учить сына онлайн, как быть мужиком.

Каждая серия состоит из выпусков видеоблога. В них Гречихин научит сына готовить, ориентироваться на местности, собирать мебель, водить автомобиль, играть в пейнтбол, рыбачить, строить отношения с женщиной и многому другому. Чаще всего отцовские уроки идут не по плану, Гречихину приходится импровизировать, что приводит к смешным, нелепым, а иногда и экстремальным последствиям.

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