«Смотрю с юмором на профессию»: актер Гоша Куценко — о соцсетях, экспериментах и конкуренции

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На телеканале ТНТ вышел сериал «#ЯЖОТЕЦ». Это истории о родителе-блогере, который один воспитывает сына. «Вечерняя Москва» пообщалась с исполнителем главной роли Гошей Куценко о новой роли, музыкальных проектах и семейных отношениях.

— Гоша, расскажите о своем герое в сериале «#ЯЖОТЕЦ».

— О сериале мало просто рассказать. Его нужно смотреть! Это сериал об отцовской любви. Главный герой — лицо России. Одинокий, любящий и трогательный человек. Я таких людей вижу среди других, узнаю и чувствую.

— Сериал создан в формате видеоблога. Были ли у вас сложности в съемочном процессе?

— Рука уставала держать камеру. Еще была сложность в том, что мне как блогеру приходилось много говорить. У меня был большой написанный авторский текст, не импровизация.

— У вас три дочери: Полина, Евгения и Светлана. А помогал ли вам ваш отцовский опыт при съемках сериала?

— Нет, не помогал. У меня в жизни небольшой опыт отцовства. Можно сказать, что я обретал его вместе с Алексеем Родионовым, моим партнером по площадке (актер исполнил роль сына). Я его ощущал своим товарищем, у нас сложился хороший актерский тандем. Я заметил, что дети и родители становятся похожи друг на друга и по характеру, и вообще по взглядам на этот мир. И во время съемок местами мне казалось, что Алексей в роли Степана знает про этот мир больше, чем мой герой.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

— Вы считаете себя строгим отцом?

— Я нестрогий отец. Я, скорее, переживающий. Потому что я достаточно взрослый. У меня маленькие девочки, а с возрастом ты превращаешься в волнительного папу. Хожу везде с соломкой, чтобы в случае чего ее подстелить.

— В вашей семье не было актеров. Вы сначала поступили в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, недоучились и ушли в Школу-студию МХАТ.Чем вас притягивает актерская карьера?

— Когда я пошел учиться на актера, я не задумывался о глобальных вопросах. Мне просто всегда было приятно этим заниматься.

— Как вы относитесь к своим старым ролям? Например, в фильме «Антикиллер»?

— Очень хорошо отношусь. Я там помоложе, приятно посмотреть на себя.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— Вы писали сценарий на тему харассмента в нашей киноиндустрии. Расскажите подробнее об этом проекте.

— Это такой арт-проект, и он пока лежит. Это просто авторское высказывание. Попытка с юмором взглянуть на издержки ряда профессий в киносфере, в том числе и режиссуру.

— Можно ли сейчас снять сериал, который соберет высокие рейтинги, но без постельных сцен?

— Я думаю можно такой снять. Тот же самый «#ЯЖОТЕЦ». Он сделан в лучших традициях семейного комедийного сериала. Целевая аудитория от 8 лет до 80 лет. Поэтому у экрана будет всем комфортно, никто не почувствует неловкости.

— Большая ли конкуренция сейчас среди актеров?

— Все артисты между собой конкуренты. Не зря существуют пробы и кастинги. Конкурируют даже мужчины и женщины.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— А друзья среди конкурентов бывают?

— Есть и друзья. Люблю таких людей, которые забывают о конкуренции, с которыми приятно дружить, работам которых вы всегда радуетесь, а не завидуете. Все люди, которые со мной на фото в социальных сетях, — мои друзья. С недрузьями я не фотографируюсь никогда.

— Всегда довольны собой?

— Я кладезь упущенных возможностей. Все мои близкие знают об этом. Обычно после съемок я жалею, что что-то упустил. Умная мысль приходят позже, чем нужно. И счастье, когда удается что-то вовремя переменить и воссоздать в кадре, на сцене.

— Как вам дебют Ольги Бузовой во МХАТе имени Горького? Хотели бы сыграть с ней на сцене?

— Я не думаю, что именно в том проекте я бы мог сыграть с Ольгой Бузовой. А так, почему бы и нет. Сцена — экспериментальная территория, и нормально, когда люди хотят попробовать себя. В политику же приходят разные люди. И здесь так же. И что-то из этого выйдет. А что именно, уже пусть решает зритель: кто должен получать цветы, а кто помидоры.

— Вы занимались музыкой, пели в группе и даже выпустили четыре альбома. Нет ли желания вернуться к карьере певца?

— Карьеры певца у меня не было. Но я всегда на связи с музыкантами. Мы пишем песни на расстоянии. Готовим пятую пластинку. Она выйдет ближе к весне 2022 года. Это будет хип-хоп о любви. Кроме того, мы пишем много музыки к кино. И постоянно находимся в этом процессе. 5 октября на платформе Premier вышел сериал «Инсомния» Ольги Френкель. И все саундтреки проекта написаны нами.

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

— Как относитесь к тому, что актеры, блогеры сейчас начинают петь?

— Очень хорошо к этому отношусь. Это как и в кино. Я вот, например, получал профессиональное актерское образование. Но я на съемочной площадке не раз сталкивался с тем, что приходилось работать с непрофессионалами. И они нормально существовали и хорошо смотрелись в кадре. Просто у непрофессионалов диапазон возможностей меньше.

— Вы успешно ведете аккаунт в соцсети TikTok. Как удается снимать видео, которые набирают сотни тысяч просмотров?

— В TikTok я редко появляюсь. Бывают у меня какие-то всплески актуальности. А люди просто реагируют на то, что их интересует. Я не зарабатываю деньги на социальных сетях. Это больше для души. Я так убиваю скуку и поддерживаю связь со своей аудиторией.

ДОСЬЕ

Гоша Куценко (настоящее имя Юрий Куценко) родился 20 мая 1967 года в Запорожье (Украина). Заслуженный артист России. Поступил в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, но недоучился. После второго курса решил поступать в театральный.

В 1992 году окончил Школу-студию МХАТ, обучался в мастерской Ивана Тарханова.

По паспорту Юрий

На самом деле Гошу Куценко зовут Юрий.

Это имя родители дали ему в честь легендарного космонавта Юрия Гагарина. Однако в детстве он не выговаривал букву «р» в своем имени, и мама называла его Гошей. Имя мальчику очень нравилось и закрепилось за ним. Поэтому именно такой псевдоним Гоша Куценко и взял себе, когда поступал во МХАТ. Имя Юрий он все так же не мог произнести четко, из-за картавости. Позже актер исправил дефект речи.

Здоровый сон

Гоша Куценко не любит ночные тусовки и вечеринки. С мероприятий актер старается уйти пораньше, до полуночи, чтобы выспаться.

Не умеет готовить

Актер Гоша Куценко признается, что совсем не умеет готовить. В разных интервью он говорил о том, что, если бы жил один, просто бы умер с голоду.

Хранит автограф Георгия Вицина

Это первая знаменитость, с которой Гоша Куценко встретился вживую. Он не постеснялся и попросил автограф у актера. И хранит его в рамочке.

Вокальные данные по наследству

Бабушка Гоши Куценко по линии отца была известной оперной певицей. От нее актер и унаследовал страсть к музыке.

Голос метро

В 2015 году Куценко озвучивал названия станций в Московском метрополитене. Голос актера можно услышать на Калужско-Рижской линии.

Вырасту — стану президентом

В детстве Гоша Куценко мечтал стать вовсе не звездой экранов, а... президентом своей родной страны — Украины. Ради своей цели он старательно учился в школе.

Экстремальный спорт

Актер очень любит экстрим. Он занимается картингом (гонками на небольших машинах без кузова. — «МВ»), боксом и катается на сноуборде.

Ретроавтомобили.

Коллекционирование старинных автомобилей — одно из увлечений актера. Свою первую машину «шестерку» он купил еще в юности, и с того времени не представляет себя без автомобиля. Гоша не считает себя богатым коллекционером, однако очень гордится своими машинами. Автопарк регулярно обновляет: продает некоторые машины, а затем покупает новые.