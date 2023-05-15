Собянин рассказал о благоустройстве районов на северо-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За последнее десятилетие на северо-востоке столицы вдоль Алтуфьевского шоссе реализовали многие крупные проекты по программе «Мой район», в частности решили транспортную проблему. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На северо-восток пришло наземное метро. Пассажиров принимают станции Бескудниково, Лианозово и Марк МЦД-1, благодаря чему многие жители могут доехать по своим делам и вернуться домой гораздо быстрее, — рассказал глава города.

Также ряд крупных проектов реализовали в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры. Один из них — реконструкция Алтуфьевской развязки, которую планируется завершить до конца текущего года.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Помимо этого, новыми точками притяжения жителей стали оригинальный Парк света в Бибирево — с детскими и спортивными площадками, «волшебным лесом» из светящихся фигур и скульптурой «Семейство бобров». Между улицами Мелеховская, Лескова и Белозерская благоустроен сквер Бибирево life, написал Собянин в своем блоге.

Также мэр рассказал о реализации проекта «Мой район» в Нагатинском Затоне, Нагатино-Садовниках и Нагорном.