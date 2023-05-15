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СК организовал проверку по факту гибели женщины в результате пожара в центре Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
СК организовал проверку по факту гибели женщины в результате пожара в центре Москвы
Фото: СК РФ
Москва, Большая Почтовая улица, 18/20к18А Карта всех событий

По факту гибели женщины в результате пожара в центре Москвы проводится доследственная проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 15 мая.

После осмотра места происшествия признаков поджога не было обнаружено. На данный момент идут проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины случившегося. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, заключила Иванова.

Пожар, о котором идет речь, произошел рано утром в этот же день на Большой Почтовой улице. При тушении возгорания было найдено тело женщины. По информации экстренных служб, площадь возгорания достигала трех квадратных метров, а погибшую обнаружили в очаге возгорания.

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