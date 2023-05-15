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Две неизвестные картины Рембрандта обнаружили в Великобритании спустя 200 лет

Араз Салехов
В мире
Две неизвестные картины Рембрандта обнаружили в Великобритании спустя 200 лет
Фото: Unsplash

В коллекции британской семьи обнаружили два неизвестных портрета голландского художника Рембрандта Харменс ван Рейна. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на аукционный дом Christie’s.

Как выяснилось, портреты датированы 1635 годом.

— Было удивительно, что фотографии (этих портретов — прим. «ВМ») никогда раньше не изучались. Они полностью отсутствовали в литературе Рембрандта, — отметил представитель Christie’s Генри Петтифер.

По его словам, эксперты подтвердили подлинность произведений. В начале июля они поступят в продажу в выставочных залах Christie's в Лондоне. Оценочная стоимость пары составляет от пяти до восьми миллионов фунтов стерлингов, передает РБК.

В середине апреля этюд Исаака Левитана «Дорожка в Сокольниках» в ходе аукциона на ArtTech-платформе «АртСреда» продали за 7,6 миллиона рублей. Эта сумма в три раза превысила стартовую цену.

Произведение Левитана было предоставлено аукционным домом «Московская коллекция». По имеющимся данным, художник создал этюд в 1879 году во время обучения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

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