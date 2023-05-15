Эксперт Мусакин объяснил, от чего зависит число туристов в Петербурге

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Вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин рассказал, от чего зависит количество туристов, приезжающих в Санкт-Петербург.

По словам эксперта, число туристов, которые посетят Северную столицу в сезон белых ночей, напрямую зависит от погодных условий. Именно этот фактор является главным для путешественников. Также многие выбирают город с учетом происходящих культурных событий.

При этом Мусакин отметил, что некоторые гости предпочитают посещать Северную столицу в тихое время, когда нет масштабных культурных мероприятий или праздников, так как в это время повышаются цены на проживание и транспорт, передает издание «Невские новости».

Санкт-Петербург принял около 770 тысяч гостей на майских праздниках. За аналогичный период прошлого года город посетили 560 тысяч туристов, передает издание argumenti.ru.

Туристический поток в Москве в 2023 году ожидается на уровне не ниже прошлого года. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму столицы Евгений Козлов.