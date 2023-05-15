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Приметы и советы

Аферист украл у пенсионерки из Жуковского крупную сумму денег

Степан Жирнов
Происшествия
Аферист украл у пенсионерки из Жуковского крупную сумму денег
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье мужчина украл у пенсионерки 200 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 15 мая.

По ее словам, 86-летней жительнице Жуковского позвонила неизвестная и представилась ее внучкой. Женщина сообщила, что стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. После трубку взял «полицейский» и потребовал у пенсионерки 200 тысяч рублей за непривлечение родственницы к уголовной ответственности.

Доверчивая пожилая дама согласилась и передала необходимую сумму, завернутую в постельное белье, прибывшему к ней домой курьеру. Позже пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники задержали подозреваемого в одном из московских хостелов. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Тульской области.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Мужчина рассказал, что нашел работу в одном из мессенджеров. В его задачи входило забирать деньги у жертв мошенников и переводить их на счета подельников, оставляя себе 15 процентов от суммы.

Фигуранта заключили под стражу.

Другого мошенника также задержали в Москве. Мужчина пообещал двум жителям столицы обменять иностранную валюту на рубли, но вместо этого скрылся с наличными на сумму более 22 миллионов рублей.

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