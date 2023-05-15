Андрей Бочкарев: Школу-гигант на 1150 мест построят в составе ЖК «Саларьево-парк»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

деревня Саларьево, поселение Московский (НАО), корпус 70 Карта всех событий

Началось строительство крупной школы в составе жилого комплекса (ЖК) «Саларьево парк» в ТиНАО. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, объект будет расположен по адресу деревня Саларьево, поселение Московский (НАО), корпус 70.

— Школа войдет в число крупнейших общеобразовательных учреждений на территории Новой Москвы. Она рассчитана на 1150 учащихся по программам начального, основного и среднего образования. Конструктивные характеристики здания опираются на современные стандарты, разработанные для учебных заведений, — рассказал Бочкарев.

Уточняется, что общая площадь учебного здания переменной этажности от двух до четырех этажей составит почти 28 тысяч квадратных метров. При отделке и оформлении интерьеров применят экологичные материалы, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Все учебные кабинеты оснастят современным оборудованием. Для практических занятий предусмотрены инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон и робокласс с зоной прототипирования. Также в здании появятся мастерские обработки дерева, металла и ткани, кабинеты кулинарии и домоводства, а также многофункциональный информационный библиотечный центр.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что в соответствии с поручением комитет уделяет особое внимание качеству строительства образовательных объектов на территории столицы.

12 мая Андрей Бочкарев также сообщил, что шесть социальных объектов ввели в эксплуатацию за первый квартал этого года в ТиНАО.