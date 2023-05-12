Андрей Бочкарев рассказал о появлении шести соцобъектов в ТиНАО с начала 2023 года

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Шесть социальных объектов ввели в эксплуатацию за первый квартал этого года в ТиНАО. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В ТиНАО высокими темпами строится не только жилье, которое очень востребовано, но и вся необходимая инфраструктура. Только за первый квартал этого года в новых округах введено в эксплуатацию шесть социальных объектов, — сказал он.

Большинство из них построено за счет инвесторов в составе современных жилых кварталов. В свою очередь глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин уточнил, что в этом году ввели в эксплуатацию школу на 2,1 тысячи учеников в поселении Внуковском, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице идет активное развитие социальной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах. По его словам, в Новой Москве построили детский сад в ЖК «Алхимово» в поселении Рязановском, а также детский сад и школу в составе ЖК «Саларьево парк» в поселении Сосенском.

Помимо этого, в поселении Сосенском начали строительство образовательного комплекса. Сейчас специалисты ведут работы по устройству фундамента.