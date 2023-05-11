Началось строительство образовательного комплекса в поселении Сосенское

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Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское, 26 Карта всех событий

В поселении Сосенское начали строительство образовательного комплекса. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергей Левкин.

— Образовательный комплекс появится в составе жилого комплекса «Прокшино» по адресу: поселение Сосенское, вблизи деревни Николо-Хованское, квартал 26, земельный участок 3/3, — сказал он.

Сейчас специалисты ведут работы по устройству фундамента. Общеобразовательный комплекс общей площадью 31,4 тысячи квадратных метров будет состоять из школы на одну тысячу 275 мест и детского сада на 350 воспитанников.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичному Строительному комплексу исполнилось 35 лет. Так, за последние 12 лет в городе создали 907 объектов социальной инфраструктуры, ввели в эксплуатацию свыше 120 миллионов квадратных метров недвижимости и многое другое.

Стало известно, что до конца года в Москве построят более 40 детских садов и школ. Более половины образовательных объектов в столице строится за счет инвесторов.