Андрей Бочкарев: До конца года в Москве построят более 40 детских садов и школ

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

До конца года в Москве построят более 40 детских садов и школ. Об этом в среду, 10 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— За первые месяцы года в столице построено 13 детских садов и восемь школ. В планах до конца года построить еще более 40 таких объектов, — сказал он.

По его словам, более половины образовательных объектов в столице строится за счет инвесторов.

Также стало известно, что на севере столицы силами инвесторов возводят пять школ и детских садов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Образовательные учреждения появятся в районах Молжаниновский, Беговой, Ховрино и Аэропорт.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что инвесторы передали городу две новые школы на 1875 учеников и шесть детских садов на 1365 мест после начала подписания договоров между застройщиками и столицей летом 2021 года. В этом году также получено разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного комплекса в поселении Десеновском и детсада в Рязановском.