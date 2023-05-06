Сергей Собянин рассказал о вкладе инвесторов в развитие социальной инфраструктуры Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Инвесторы передали городу две новые школы на 1875 учеников и шесть детских садов на 1365 мест после начала подписания договоров между застройщиками и столицей летом 2021 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 6 мая.

— Летом 2021-го мы начали заключать договоры с застройщиками, по которым соцобъекты в новых ЖК передаются в собственность Москвы. За это время подписано 76 договоров на строительство 142 образовательных объектов, — отметил глава города.

В этом году также получено разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного комплекса в поселении Десеновском и детсада в Рязановском. Помимо этого, в 2025 году в районе Нагатино-Садовники построят школу, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Еще 15 образовательных объектов построят по программе комплексного развития территорий на северо-востоке города. На участках общей площадью свыше 106 гектаров планируется строительство более чем 104 тысяч квадратных метров школ и детских садов.

В Новой Москве за счет средств инвесторов с начала 2023 года были построены и введены в эксплуатацию две школы и четыре детских сада. Возведенные образовательные учреждения соответствуют современным подходам к проектированию, строительству и эксплуатации.