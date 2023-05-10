Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры Новой Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице идет активное развитие социальной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах. Об этом в среду, 10 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Развиваем социальную инфраструктуру в быстрорастущих Троицком и Новомосковском округах, — сказал он.

По словам главы города, в Новой Москве построили детский сад в ЖК «Алхимово» в поселении Рязановском, а также детский сад и школу в составе ЖК «Саларьево парк» в поселении Сосенском. Кроме того, там реконструируют здания действующих учреждений: в частности, обновят учебные корпуса сразу трех школ в Краснопахорском, Рязановском и Новофедоровском поселениях, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Стало известно, что до конца года в Москве построят более 40 детских садов и школ. Более половины образовательных объектов в столице строится за счет инвесторов.

Собянин заявил, что инвесторы передали городу две новые школы на 1875 учеников и шесть детских садов на 1365 мест после начала подписания договоров между застройщиками и столицей летом 2021 года. В этом году также получено разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного комплекса в поселении Десеновском и детсада в Рязановском.