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Мужчина изнасиловал в сквере на юго-западе столицы 18-летнюю москвичку и попросил прощения

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина изнасиловал в сквере на юго-западе столицы 18-летнюю москвичку и попросил прощения
Фото: СК РФ
Москва, Нагорная улица Карта всех событий

На юго-западе столицы мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 15 мая.

По ее словам, инцидент произошел ночью 14 мая на Нагорной улице. Злоумышленник напал на 18-летнюю девушку, когда та шла домой после работы. Мужчина столкнул ее в овраг и изнасиловал.

По словам источника «ВМ», знакомого с ситуацией, преступнику стало стыдно за свой поступок. После преступления он помог девушке выбраться из ямы и очистить одежду и извинился за содеянное. Девушка обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Иные насильственные действия сексуального характера».

— По подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1994 года рождения. Фигуранта доставили в подразделение столичного СК для допроса, — резюмировала Иванова.

Другое изнасилование произошло в подъезде жилого дома на северо-востоке Москвы. Наркоман надругался над 11-летней девочкой.

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