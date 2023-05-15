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Пять земельных участков под индивидуальное строительство выставили на торги в ТиНАО

Павел Иванов
Город
Пять земельных участков под индивидуальное строительство выставили на торги в ТиНАО
Фото: shutterstock
Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Москва выставила на торги пять участков под индивидуальное жилищное строительство в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Город продолжает реализацию участков под строительство частных домов. До 29 мая можно подать заявки на участие в открытых аукционах по продаже пяти лотов в ТиНАО, — сказал он.

Уточняется, что аукционы пройдут 1 июня на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия в них понадобится регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

По данным главы ведомства, площадь участков составляет от восьми до 15 соток. На них новые владельцы смогут построить дома площадью от 315,6 до 608 квадратных метров и высотой до трех этажей, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 апреля министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на торги выставили недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс в Крылатском районе столицы.

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