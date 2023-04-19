Недостроенный спортивный комплекс в Крылатском выставили на торги

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Островная улица, 6 Карта всех событий

На торги выставили недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Крылатском районе столицы. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Инвестор в 2016 году получил в аренду земельный участок для завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса около Гребного канала по адресу: улица Островная, владение 6. Готовность объекта площадью 10 тысяч квадратных метров составляла 65 процентов, — рассказал он.

Из-за отсутствия строительных работ на объекте, было решено прекратить реализацию инвестиционно проекта. Здание изъяли и теперь выставили на продажу. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 апреля, аукцион состоится 29 мая, передает официальный сайт мэра Москвы.

Другой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном предлагается построить в Ивановском. Здание построят на участке площадью 0,48 гектара, а прилегающая территория будет благоустроена.

А в районе Бибирево уже завершили строительство спортивного комплекса с бассейном для училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского.