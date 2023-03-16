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ФОК с бассейном появится на улице Чечулина

Никита Худяков
Город
ФОК с бассейном появится на улице Чечулина
Фото: gov.spb.ru
Москва, улица Чечулина Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном предлагается построить в Ивановском. Об этом в четверг, 16 марта, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Создание мест для занятий спортом — важная часть развития районов, и появление этого ФОКа станет подтверждением этой политики. Само здание будет не слишком большим, высотой от двух до четырех этажей, — сказала она.

По словам Княжевской, на территории также расположится гостевая парковка. Отмечается, что ФОК будет построен на участке площадью 0,48 гектара, а прилегающая территория будет благоустроена. Участок для строительства реализуют на торгах.

14 февраля глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что комитет выдал разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с двумя бассейнами в районе Гольяново. По его словам, специалисты комитета оформили всю необходимую документацию, поэтому застройщик уже может приступать к работам на площадке.

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно рассказал, что в прошлом году в Москве построили 21 спортивное сооружение, в том числе Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках». Также был реконструирован стадион «Москвич» в Текстильщиках.

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