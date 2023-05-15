Андрей Бочкарев: Первый этап расселения по программе реновации завершили в Таганском районе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Таганском районе завершили первый этап расселения домов по программе реновации. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В программу реновации в Таганском районе включено 16 домов, пять из которых подлежали расселению в рамках первого этапа. На сегодня первый этап программы в районе завершен — дома полностью расселены, — сказал он.

По словам заммэра, для переселения жителей в районе подобраны три территории.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что один дом уже передан под заселение, а два других находятся на стадии проектирования.

— Новостройки на 2-й Дубровской и Нижегородской улицах расположены на месте уже расселенных домов, — отметил Левкин.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что за первые четыре месяца 2023 года новые квартиры по программе реновации получили более 10 тысяч москвичей.