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Андрей Бочкарев: Первый этап расселения по программе реновации завершили в Таганском районе

Павел Иванов
Город
Андрей Бочкарев: Первый этап расселения по программе реновации завершили в Таганском районе
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Таганском районе завершили первый этап расселения домов по программе реновации. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В программу реновации в Таганском районе включено 16 домов, пять из которых подлежали расселению в рамках первого этапа. На сегодня первый этап программы в районе завершен — дома полностью расселены, — сказал он.

По словам заммэра, для переселения жителей в районе подобраны три территории.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что один дом уже передан под заселение, а два других находятся на стадии проектирования.

— Новостройки на 2-й Дубровской и Нижегородской улицах расположены на месте уже расселенных домов, — отметил Левкин.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что за первые четыре месяца 2023 года новые квартиры по программе реновации получили более 10 тысяч москвичей.

Строительство Андрей Бочкарев Реновация Таганский район
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