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Приметы и советы

Свыше 10 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации с начала года

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Свыше 10 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации с начала года
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За первые четыре месяца 2023 года новые квартиры по программе реновации получили более 10 тысяч москвичей. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Больше всего новоселов с января по апрель 2023 года появилось на юго-востоке столицы — свыше 2,1 тысячи человек. Еще почти две тысячи человек стали правообладателями равнозначного жилья на востоке города, по 1,2 тысячи жителей — на севере и юге Москвы, почти 850 — на юго-западе, — сказал он.

В свою очередь руководитель столичного департамента градостроительной политики города Сергей Левкин рассказал, что с начала года помощью при переезде в рамках программы реновации воспользовались свыше трех тысяч семей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Стало известно о завершении первого этапа программы реновации в столичном районе Митино. Специалисты уже снесли четыре отселенных дома, а еще два будут демонтированы в скором времени.

Кроме того, в скором времени начнется переселение жителей 29 домов в рамках программы реновации. С начала года уже обеспечен подбор 22 территорий, а также ввод в эксплуатацию 21 дома.

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