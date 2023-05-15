В Москве участились случаи мошенничества

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Количество мошеннических преступлений в городе выросло на 27 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 15 мая.

При этом, по ее словам, общее количество преступлений в городе за первые четыре месяца 2023 года снизилось на пять процентов: в Москве за отчетный период было совершено 45 118 правонарушений. В частности, по сравнению с 2022 годом на 31 процент сократилось количество грабежей, на 38 — хулиганств. Также на четверть реже стали красть. Помимо этого, снизились показатели по разбойным нападениям и вымогательствам.

Отдельно Нефедова отметила ситуацию с уголовными делами по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»: их было возбуждено на восемь процентов меньше, чем за первые четыре месяца 2022 года. При этом эти нарушения в текущем году на 30 процентов реже заканчивались летальными исходами.

— При координирующей роли органов прокуратуры Москвы раскрыто 16 убийств прошлых лет и шесть умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, прошлых лет, — резюмировала Нефедова.

Ранее прокуратура сообщала, что за первый месяц наступившего года количество преступлений в столице сократилось на 20 процентов.