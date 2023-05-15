Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Москве участились случаи мошенничества

Степан Жирнов
Происшествия
В Москве участились случаи мошенничества
Фото: Unsplash

Количество мошеннических преступлений в городе выросло на 27 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 15 мая.

При этом, по ее словам, общее количество преступлений в городе за первые четыре месяца 2023 года снизилось на пять процентов: в Москве за отчетный период было совершено 45 118 правонарушений. В частности, по сравнению с 2022 годом на 31 процент сократилось количество грабежей, на 38 — хулиганств. Также на четверть реже стали красть. Помимо этого, снизились показатели по разбойным нападениям и вымогательствам.

Отдельно Нефедова отметила ситуацию с уголовными делами по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»: их было возбуждено на восемь процентов меньше, чем за первые четыре месяца 2022 года. При этом эти нарушения в текущем году на 30 процентов реже заканчивались летальными исходами.

— При координирующей роли органов прокуратуры Москвы раскрыто 16 убийств прошлых лет и шесть умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, прошлых лет, — резюмировала Нефедова.

Ранее прокуратура сообщала, что за первый месяц наступившего года количество преступлений в столице сократилось на 20 процентов.

Статистика Москва Прокуратура Преступления Мошенничество
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте