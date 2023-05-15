Прокуратура назвала самый безопасный округ Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По статистике за первые четыре месяца 2023 года самым безопасным округом в городе стал Зеленоград. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 15 мая.

По ее словам, из 45118 преступлений, совершенных в городе за отчетный период, только 1025 произошли в Зеленограде. На втором месте в списке оказались ТиНАО с отметкой в 1643 правонарушения. Замкнул тройку Юго-Западный административный округ, в котором за первые четыре месяца 2023 года совершено всего 3965 преступления.

Самым «криминальным» округом стал ЦАО: в центре столицы за отчетный период зарегистрировали 5899 преступлений.

При этом Нефедова отметила, что в Москве на 27 процентов выросло количество мошеннических действий, а общее число преступлений наоборот — сократилось.