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Приметы и советы

Движение транспорта перекроют на ряде участков дорог в пяти округах Москвы

Лейла Алиева
Город
Движение транспорта перекроют на ряде участков дорог в пяти округах Москвы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Москва, Первомайская улица Карта всех событий

Ряд улиц в пяти столичных округах временно перекроют для движения транспорта. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С 15 мая по 15 июля схема движения поменяется на разных участках Первомайской улицы, где проведут реконструкцию инженерных сетей. Работы пройдут в несколько этапов.

В Хорошевском районе с 15 мая до 21 августа для проезда будут периодически недоступны полосы на разных участках Звенигородского шоссе и Силикатного проезда. Ограничения связаны с работами по строительству объектов метро.

Из-за строительных работ ограничения введут на Клинской улице с 15 мая 2023 года до 21 мая 2024 года. 16 мая с 08:00 до 16:00 ограничат движение на двух участках Суворовской площади на время киносъемок. Помимо этого, с 17 мая до 27 октября будет частично перекрыта одна полоса в Проектируемом проезде № 2185 (на участке от дома 23 до дома 25 на Ярцевской улице).

На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: Официальный сайт мэра Москвы

С 8 мая схема движения автомобилей и транспорта временно изменилась еще в четырех столичных округах.

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