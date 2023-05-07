В четырех столичных округах временно изменится схема движения

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Яузский бульвар Карта всех событий

Начиная с 8 мая схема движения автомобилей и транспорта временно изменится в четырех столичных округах. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В частности, 8 мая в период с 10:00 до 18:00 из-за киносъемок перекроют движение на пересечении Подколокольного переулка и Яузского бульвара. Ограничения будут действовать не более пяти минут.

Из-за реконструкции транспортной развязки с 8 мая по 20 августа будет перекрыто несколько полос в районе пересечения МКАД и Липецкой улицы. Кроме того, с 10 мая по 20 августа будет недоступен участок дублера Липецкой улицы.

Кроме того, в связи с проведением киносъемок 10 мая в период с 8:00 до 16:00 будет перекрыто движение в районе 1-й Северной линии. Ограничения будут вводиться на короткие интервалы.

С 10 мая по 15 октября из-за строительных работ будет закрыта одна полоса на участке дублера Ленинского проспекта от дома 67 до дома 69 на Ленинском проспекте. С того же дня, но до 14 июня из-за строительных работ будет перекрыто не более двух полос на 26, 28 и 37-м километрах Киевского шоссе.

По той же причине с 10 до 16 мая с 01:30 до 05:30 будет перекрыто движение на участке Брюсова переулка в районе дома 6/3, строения 3. С 11 мая по 1 августа с 1:00 до 6:00 будет закрыт участок Большого Черкасского переулка в районе дома 4, строения 1, а также близлежащая парковка, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Ряд станций метро в центре столицы будут закрыты на выход в воскресенье, 7 мая, и во вторник, 9 мая. Ограничения будут связаны с проведением мероприятий. Входы и пересадки будут работать в обычном режиме.

Маршруты общественного транспорта в центре Москвы изменятся 9 мая. Так, автобусы № 024, п46, 74 и с920 перестанут ходить в центр города. Существенно изменится маршрут трамвая № 43.