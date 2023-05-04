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Маршруты общественного транспорта в центре Москвы изменятся 9 мая

Евгений Силаев
Город
Маршруты общественного транспорта в центре Москвы изменятся 9 мая
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Маршруты общественного транспорта в центре Москвы 9 мая претерпят серьезные изменения. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, автобусы № 024, п46, 74 и с920 перестанут ходить в центр города. Существенно изменится маршрут трамвая № 43, который будет курсировать на двух участках: от Сокольнической заставы до Новоконной площади и от станции метро «Угрешская» до станции «Пролетарская».

Кроме того, маршрут наземного транспорта изменится на востоке и юго-востоке Москвы. Например, автобус м6 будет следовать от остановки «Дангауэровка» до станции метро «Авиамоторная».

— Пользуйтесь станциями метро, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Маршруты общественного транспорта в центре Москвы изменятся 9 мая Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

С 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке. Водителям рекомендуется использовать другие маршруты.

Схему движения транспорта с 11 мая также изменят в 5-м и 6-м Останкинских переулках Северо-Восточного административного округа. Теперь на обозначенных участках движение будет односторонним. Решение позволит создать более 40 мест для парковки.

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