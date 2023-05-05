Ряд станций метро в центре столицы закроют на выход 7 и 9 мая

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ряд станций метро в центре столицы закроют на выход в воскресенье, 7 мая, и вторник, 9 мая. Ограничения будут связаны с проведением мероприятий. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Станции «Боровицкая», «Арбатская», «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина», «Охотный Ряд», «Театральная» и «Площадь Революции» будут работать только на вход и переход. На станциях «Маяковская», «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Лубянка» и «Китай-город» возможно введение дополнительных ограничений.

— Входы и пересадки будут работать в обычном режиме. Пожалуйста, планируйте поездки заранее, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В центральной части Москвы временно ограничат доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. Это связано с проведением мероприятий. Ограничения продлятся до 10 мая.

Маршруты общественного транспорта в центре Москвы изменятся 9 мая. Так, автобусы № 024, п46, 74 и с920 перестанут ходить в центр города. Существенно изменится маршрут трамвая № 43.